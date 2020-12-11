Британский Morgan занялся производством джина

Сергей Иванов Новости 18:05, 11.12.2020 Обновлено: 18:14, 11.12.2020

Британская компания Morgan Motor решила не отставать от своих коллег из Aston Martin и выпустила фирменный джин Morgan x Piston. Бутылка обойдется ценителям в 45 фунтов стерлингов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Выбор дерева объясняется давней традицией компании Morgan использовать ясень для каркаса своих спорткаров. В процессе изготовления каркаса остается немало стружки, и в компании решили найти ей применение…

Фирменный джин Morgan x Piston станет хорошим подарком для всех ценителей качественных напитков и классических автомобилей
morgan-motor.com

Оставшуюся после производства каркаса стружку будут собирать и использовать при перегонке спирта для изготовления джина. Производством уникального напитка будет заниматься небольшая винокурня Piston Distillery в графстве Вустершир, которая расположена всего в 9 милях от фабрики Morgan.

В компании предлагают использовать Morgan x Piston Gin в составе коктейля: добавить имбирный эль, свежую ежевику и большое количество льда
morgan-motor.com

Напиток получил название Morgan x Piston Gin, а каждую бутылку будет украшать стилизованная под поршень крышка из нержавеющей стали. Винокурня делает джин по собственному рецепту, с добавлением 14 растительных экстрактов. Morgan x Piston Gin отличается нотками сладкого яблока и древесины. В компании предлагают использовать его в составе коктейля: добавить имбирный эль, свежую ежевику и большое количество льда.

По мнению авторов проекта, Morgan x Piston Gin станет прекрасным подарком для всех автолюбителей, среди которых немало ценителей хорошего джина.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Morgan представила эксклюзивную версию модели Plus 4, а в компании Jaguar готовятся отпраздновать 60-летие культовой модели E-Type.

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