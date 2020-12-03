Британская компания R-Reforged родила 'двойню'

Компания R-Reforged представила проект Aston Martin V12 Zagato Heritage TWINS, созданный в честь сотрудничества двух брендов, а также 100-летия кузовного ателье Zagato.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В рамках проекта будет изготовлено 19 пар купе и спидстеров, причем первая "двойня" отправится в частную коллекцию миланского ателье Zagato. Все автомобили будут собираться на новом заводе компании в британском Уорвике, где ранее собирали лимитированную серию купе Aston Martin Callum Vanquish 25.

Источником вдохновения для создания автомобилей послужило купе Aston Martin Vantage V12 Zagato Coupe, представленное миланским ателье в 2011 году. Новые купе и спидстер будут отличаться от своего прообраза дизайном, но общая стилистика будет сохранена.

"Донором" узлов и агрегатов послужит серийный Aston Martin Vantage. В движение как купе, так и спидстер будет приводит 5,9-литровый бензиновый мотор V12, который развивает мощность 600 л.с. По сравнению с заводским вариантом мощность удалось увеличить на 80 л.с. за счет использования нового алюминиевого впускного коллектора и титановой выхлопной системы.

Кроме того, новинка отличается уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и расширенной на 20 мм колеей. Автомобиль получил 19-дюймовые легкосплавные диски с центральным креплением от компании APP Tech и высокоскоростные шины Michelin Pilot Sport 4S.

Каждый из 38 автомобилей будут собираться вручную 12-ю высококвалифицированными мастерами компании, а срок изготовления одного экземпляра составит примерно 4 месяца. Автомобили будут продаваться только парами, а стоимость "двойни" составит не менее 1,75 миллиона фунтов (около 2 млн евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров, посвященные агенту 007, а тем временем миланское ателье Zagato готовит спорткар под брендом IsoRivolta.