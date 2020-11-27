Британская компания Naran показала 1062-сильный суперкар

Британская компания Naran Automotive представила свое первое детище – суперкар Naran Hyper Coupe.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Во главе проекта стоит Амир Наран (Ameer Naran), основатель компании Vimana Private Jets, занимающейся частными авиаперевозками VIP-пассажиров.

Naran Hyper Coupe naran-automotive.com

Для создания суперкара своей мечты Наран привлек бывшего дизайнера McLaren Йовина Вонга (Jowyn Wong), который также работал над спорткарами Apollo IE и "родственным" De Tomaso P72. За техническую составляющую новинки отвечает британская инжиниринговая компания EY3 Engineering и ее технический директор Даниэль Менсе (Daniel Mense), автор электрического суперкара Nio EP9.

Naran Hyper Coupe naran-automotive.com

Стоит отметить, что Naran Hyper Coupe не создан с "чистого листа", – в его основе лежит платформа BMW 8 Series. Это настоящий "пожиратель топлива" с 5-литровым V8, который благодаря двум турбонагнетателям развивает мощность 1062 л.с. (781 кВт), а крутящий момент достигает 1036 Нм. В подготовке этого двигателя участвовала известная немецкая тюнинговая компания Racing Dynamics из Аахена.

Naran Hyper Coupe naran-automotive.com

Реализовать гигантский потенциал мотора поможет трансмиссия с подключаемым полным приводом. Автомобиль получит карбоновый кузов, регулируемую подвеску на двойных рычагах, электрогидравлический усилитель руля, карбоновые тормоза и 22-дюймовые колесные диски. Активный аэродинамический обвес, способный генерировать прижимную силу на 1377 кг.

Naran Hyper Coupe naran-automotive.com

По данным производителя, на разгон до первой "сотни" автомобилю потребуется всего 2,3 секунды, а максимальная скорость будет достигать 370 км/ч.

Naran Hyper Coupe naran-automotive.com

Прототип купе уже проходит тесты. Официальный дебют новинки запланирован на будущий год. По данным британского Autocar, стоимость суперкара составит порядка миллиона евро. Всего планируется изготовить 49 экземпляров Naran Hyper Coupe, а заполнить заявку на приобретение уже можно на сайте производителя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, рассказал о своем новом суперкаре.