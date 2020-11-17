Британец выставил на продажу Lada Niva с мотором FIAT

На одно из популярных онлайн-аукционов британец предлагает праворульную Lada Niva с мотором FIAT.

Объявление о продаже появилось на сайте Ebay. Этот праворульный экземпляр ВАЗ-21212 "Нива" был изготовлен для отправки на экспорт в 1993 года. Как видно по фото, это "Нива" относится к машинам первой серии, которая выпускалась с 1977 до 1994 года. Для нее характерна короткая дверь багажника и горизонтальное расположение задних фонарей.

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Автомобиль сменил всего двух владельцев, причем, первый очень трепетно относился к внедорожнику и регулярно обрабатывал кузов парафином для защиты от коррозии.

ВАЗ-21212 (Lada Niva 4x4) – экспортная праворульная модификация. Производилась ограниченными партиями, прежде всего, для английского рынка. Также поставлялась в Австралию, Новую Зеландию, Мозамбик и Ямайку autowp.ru

Нынешний владелец приобрел машину в 2013 году. Первоначально были заменены технические жидкости, тормозные колодки, светотехника и элементы подвески. Но затем спустя год он решил радикальным образом улучшить детище ВАЗа.

В процессе работы над внедорожником, который занял целый год, машина была полностью разобрана и перекрашена в особый оттенок коричневого цвета Taupe.

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

"Нива" получила новые уплотнители стекол и дверей, потолок салона обшили черной алькантарой, сиденья и карты дверей отделали кожей, а также установили спортивный руль британской фирмы Moto-Lita.

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Вместо "вазовского" мотора под капотом расположили 2-литровый 140-сильный мотор FIAT Twin Cam с двумя распредвалами. Такие двигатели устанавливались на разные модели итальянского концерна, включая Alfa Romeo, Fiat и Lancia. В паре с ним работает "родная" 5-ступенчатая МКП.

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Выпускная система изготовлена из нержавеющей стали, а для лучшего охлаждения на машине установлен новый более объемный радиатор с двумя вентиляторами, управляемыми специальными тумблерами в кабине.

Дорожный просвет увеличен на 51 мм за счет лифт-комплекта Hoodoo. Оригинальные стальные 16-дюймовые диски расширены на 38 мм, покрыты порошковой краской черного цвета и "обуты" во внедорожную резину Recip Trial Mud Terrain размерностью 215/65.

Внешне автомобиль выделяется заново отполированными бамперами, крепления которых "подрезали", чтобы они были ближе к кузову, решеткой радиатора от "Нивы" первых лет выпуска с кантом из "нержавейки" и новой светотехникой с хромированными накладками.

Заявленный пробег внедорожника – всего 35398 км. Стартовая цена лота – 10 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно $13266.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на продажу в Японии предлагают "копейку" за 20 тысяч долларов.