Bosch Service отметил 100-летний юбилей

Компания Bosch отмечает 100-летие своего сервисного подразделения Bosch Service.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С ростом числа автовладельцев одновременно увеличивалась потребность в профессиональном ремонте автомобилей.

Роберт Бош предвидел необходимость создания сети автомастерских еще в начале 20 века bosch-presse.de

Роберт Бош предвидел необходимость создания сети автомастерских еще в начале 20 века. Ремонтная мастерская Max Eisenmann & Co из города Гамбург в 1921 году стала первой в мире официальной сервисной станцией Robert Bosch AG по установке запчастей и ремонту автомобилей. На сегодняшний день "Бош Авто Сервис" является крупнейшей в мире сетью независимых автомастерских, насчитывающей 15 тысяч станций в 150 странах мира.

100 лет сотрудничества

Партнеры сети "Бош Авто Сервис" получают поддержку в форме новейших технологий диагностики автомобилей, эффективной логистической цепочки поставок запасных частей и маркетинговых активностей.

На сегодняшний день "Бош Авто Сервис" является крупнейшей в мире сетью независимых автомастерских, насчитывающей 15 тысяч станций в 150 странах мира bosch-presse.de

Благодаря большим объемам информации по всем маркам и моделям, а также развитой службе поддержки и продвинутым системам диагностики от Bosch, партнеры компании по всему миру могут пользоваться постоянно растущей экспертизой концерна. Преимущество для автолюбителей заключается в доступности оригинальных запасных частей Bosch на каждой станции сети, а также в квалифицированном техническом персонале, проходящем регулярные тренинги.

Интенсивная исследовательская программа

В исследованиях и разработках концерна Bosch задействованы более 72 тысяч специалистов, а инвестиции в это направление в 2019-м году составили 6,1 млрд евро. В том же году концерн Bosch получил 4202 патента на новые изобретения, подтверждая статус одного из ведущих новаторов в сфере мобильности.

Спустя 100 лет после открытия первой мастерской сеть "Бош Авто Сервис" является лидером на рынке независимых автомастерских, предоставляющих полный спектр услуг.

Спустя 100 лет после открытия первой мастерской сеть "Бош Авто Сервис" является лидером на рынке независимых автомастерских, предоставляющих полный спектр услуг bosch-presse.de

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, СТО Bosch Service получили награды конкурса "Лучший автосервис Украина 2020", а новое приложение Bosch Wiper App поможет выбрать "дворники".