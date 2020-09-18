Bosch представил сигнализацию нового поколения

Немецкая компания Bosch презентовала сигнализацию Spexor, которую можно использовать практически в любой локации и для обширного списка охраняемых объектов.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Мощный аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства в течение нескольких недель, а обновления программного обеспечения гарантируют его актуальность.

Использовать устройство легко: достаточно скачать приложение, отсканировать QR-код и настроить Spexor в соответствии со своими потребностями. Компактное устройство размером с кофейную чашку включает в свой состав датчики движения, шума, а также способен фиксировать изменения давления воздуха в радиусе 5 м.

Если, например, устройство находится в садовом сарае, от окна которого отскочил футбольный мяч, датчики шума и давления зафиксируют изменение, однако, сигнал тревоги сработает только в случае, если датчики обнаружат движение внутри сарая. Тогда Spexor отправит уведомление на смартфон пользователя. В зависимости от индивидуальных настроек устройство также подает звуковой сигнал, а встроенные светодиоды мигают красным, что является действенным инструментом для отпугивания взломщиков.

Мобильное мультисенсорное устройство подходит не только для использования дома: благодаря перезаряжаемой батарее его можно расположить везде, где нужно обеспечить безопасность. Для работы Spexor необходимо либо Wi-Fi соединение, либо сотовая связь. Заряда батареи хватает на несколько недель. Еще одним фактором в пользу повсеместного использования Spexor является широкий температурный диапазон эксплуатации и хранения, который колеблется в пределах от –10 до +60°С.

Важным приоритетом при разработке устройства являлась конфиденциальность данных. У Spexor нет камеры, он не анализирует и не хранит какие-либо голосовые данные. А когда он выключен, он действительно выключен.

Подключение к сотовой сети или Wi-Fi позволяет Spexor поддерживать актуальность своего программного обеспечения. В будущем дополнительные функции и приложения будут устанавливаться на устройство вместе с обновлениями ПО. Новинка уже доступна для покупки в Германии в интернет-магазине производителя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, злоумышленник угнал автомобиль с двумя спящими пассажирами.