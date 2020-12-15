Бортовые компьютеры автомобилей будут отображать данные об износе шин

Компания Michelin начала вести переговоры с ведущими автопроизводителями о возможности внедрения интеллектуального мониторинга состояния шин на автомобилях. Для этого фирмы планируют оснащать покрышки специальными чипами, которые будут состыковаться с бортовым компьютером машины по беспроводному соединению.

Как пишет Autohaus, такая технология позволит водителям лучше контролировать износ шины (в частности, устанавливать глубину протектора от момента покупки до необходимости замены), а также определять точное давление в них – соответствующая информация будет выводиться на дисплей приборного щитка машины. Кроме того, интеллектуальное сканирование улучшит работу системы активной безопасности. Например, в зависимости от возраста и износа шины, а также от того, какая погода стоит на улице (солнце, дождь, ветер, снег), электроника машины будет регулировать работу системы автоматического торможения в автомобилях.

Однако, чтобы реализовать столь сложную систему, необходимо разработать алгоритмы, которые сделают возможным беспроводное соединение между процессорами в покрышках и компьютерами в автомобилях. А вот сами чипы уже готовы – их Michelin намерена устанавливать на все новые шины с 2023 года. Причем это касается как покрышек для легковых, так и грузовых машин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: