Большой седан BMW научился расходовать 2 л/100 км

Новая BMW 545e xDrive основана на 5 Series 2021 модельного года, которая совсем недавно претерпела обновление. Автомобиль получил гибридную модификацию с расходом топлива около 2 л/100 км.

Плагин-гибридную БМВ 5 серии можно подзаряжать от внешней сети. Исключительно электрический запас хода приблизительно равен 55 км.

В движение новинку приводит силовая установка, которая состоит из турбированного двигателя мощностью 286 л.с. и 109-сильного элеткромотора. Автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией.

BMW 545e xDrive способна потреблять около 2 л/100 км. Фото: BMW

Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Информация о старте продаж и ценах появится позже.

BMW 545e xDrive Фото: BMW

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о редкой BMW, которую, несмотря на 30-летний возраст, продали за крупную сумму.