Больше стиля, больше драйва – встречайте оригинальный кроссовер Citroёn C3 Aircross Rip Curl

Встречайте яркую новинку в Украине: кроссовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl. Все преимущества известного и комфортного кроссовера CITROЁN C3 Aircross – теперь в виде уникальной лимитированной версии Rip Curl.

Кроссовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl является примером успешного 4-летнего партнерства двух

культовых Брендов – CITROЁN и Rip Curl. Обе компании разделяют общие ценности: свобода,

креативность, жажда приключений. Партнерство между CITROЁN и Rip Curl является естественным

для двух Брендов – ведь оба создают дизайнерские и высокотехнологичные продукты,

предназначенные для отдыха и комфорта. И кроссовер CITROЁN C3 Aircross в лимитированной

версии Rip Curl полностью соответствует этому: оригинальная и неповторимая внешность,

комфортный салон, широкий перечень оснащения – для помощи на бездорожье и комфорта в городе.

Rip Curl означает "Больше стиля": оригинальная внешность и салон

Компания Rip Curl берет начало с производства товаров для серфинга – а потому неудивительно, что

модель CITROЁN C3 Aircross Rip Curl получила соответствующее оформление. Наклейки Wave на

передних дверях напоминают об отдыхе на берегу моря или океана, а яркие желтые вставки

подчеркивает оригинальность новой версии модели. Крыша получила черный окрас, который создает

контраст с основным цветом кузова, притягивая еще больше взглядов к новинке. А приметные

рейлинги, которые также выполненные в черном цвете, будто подчеркивают драйвовый характер

автомобиля и его готовность к путешествиям. Таким образом, версия CITROЁN C3 Aircross Rip Curl

"играет" на контрасте цвета кузова: черная верхняя часть – крыша и ее стойки, тонированные

стекла, черные акценты в нижней части – крупные темные колесные диски; но также, вдруг – яркий и

насыщенный цвет основной части кузова. Ведь стильный кроссовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl

может похвастать и уникальным дизайнерским цветным пакетом персонализации: желтая

отделка вокруг фар, зеркал заднего вида, сердцевин легкосплавных дисков – как напоминание о

жарком летнем песке. В итоге автомобиль буквально оживляет воспоминания о свежести и силе

бушующего океана и его бескрайних песчаных пляжах.

CITROЁN C3 Aircross Rip Curl. Фото: Citroen Ukraine

Салон кроссовера CITROЁN C3 Aircross также наполнен особой атмосферой Rip Curl, которая

достигается при помощи использования темно-серой ткани и оригинального декора. К примеру, сиденья украшены цветными строчками и полосками – они "оживляют" дизайн и придают ощущение

уюта внутри автомобиля: контрастная белая строчка, вставка желтого цвета в верхней части

спинки, которая повторяет цветовую тему наружного декора. Оригинальные коврики с логотипами

Rip Curl также имеют яркие песчано-желтые цветовые акценты. В итоге внутренняя атмосфера

кроссовера CITROЁN C3 Aircross Rip Curl идеально сочетает ощущение свежести и энергии, а

использование вставок песчаного цвета дарит чувство уюта.

Rip Curl означает "Максимум комфорта": высокий уровень оснащения

Лимитированная версия CITROЁN C3 Aircross Rip Curl создана на основе максимальной

комплектации SHINE, поэтому изначально предлагает отличное передовое оснащение. К примеру:

шесть подушек безопасности, климат-контроль, система Grip Control для помощи при езде по

бездорожью, подогрев передних сидений, сдвижные задние сиденья, сенсорный 7-дюймовый

дисплей с поддержкой Bluetooth и Mirror Screen, пакет "Безопасность 1" (круиз-контроль,

наблюдение за рядностью движения, слежение за дорожными знаками), пр.

Кроме того, кроссовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl для повышения комфорта и безопасности

водителя и пассажиров уже со старта предлагает оснащение, которое для других

комплектаций доступно только за доплату. Лучшим примером является камера заднего вида –

она покажет все опасности, поджидающие задний бампер автомобиля. Причем данная камера идет в

пакете с передними датчиками парковки, которые дополняют задние парковочные датчики. Таким

образом, водитель получает полную информацию о происходящей ситуации вокруг автомобиля – все

препятствия, невидимые взгляду человека из салона, будут замечены парковочными датчиками или

камерой заднего вида.

В итоге, кроссовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl дарит максимум комфорта в любой ситуации: на

бездорожье – помогут системы Grip Control и Hill Assist Descent Control, при парковке в городе –

помогут датчики парковки и камера заднего вида. Уберите из своей жизни трудности, оставьте лишь

комфорт и удовольствие от поездки – а кроссовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl поможет вам в этом!

Rip Curl означает "Выгодное предложение": цена новинки – от 654 100 грн.

Автомобиль CITROЁN C3 Aircross в специальной лимитированной версии Rip Curl предложен на

рынке Украины с турбодизельным двигателем 1.5 BlueHDi 120 S&S. Данный мотор предлагает не

только великолепную топливную экономичность, но также и высокую мощность – 120 л.с., это самый

высокомощный двигатель в гамме версий CITROЁN C3 Aircross, которые доступны в Украине.

Особенно стоит отметить, что двигатель работает в паре с 6-ступенчатой АКПП серии ЕАТ6.

Традиционная автоматическая коробка переключения передач от японской компании Aisin

гарантирует мягкость в переключениях и высокую надежность на долгие годы.

С учетом сочетания передового двигателя, автоматической КПП, расширенного оснащения,

выразительной отделки, кроссовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl станет отличным оригинальным

дополнением в гамме данной модели. И при этом предлагается по довольно выгодной цене, как

для столь уникального автомобиля – от 654 100 грн.

Первые партии автомобиля уже на пути в Украину, открыт прием заказов на новинку у

официальных дилеров Бренда. Поспешите быть в числе первых, кто приобретет яркий

стильный кроссовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl!

Детальная информация о CITROЁN – на сайте www.citroen.ua.

CITROЁN C3 Aircross Rip Curl. Фото: Citroen Ukraine

Справка о компании:

Официальное представительство CITROЁN в Украине начало свою операционную деятельность в июне 2010 года. Главная цель представительства – привнесение европейской культуры продаж и обслуживания

автомобилей CITROЁN. Линейка автомобилей CITROЁN в Украине представляет широкий модельный ряд:

компактный хэтчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, Новый SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, стильный и комфортный хэтчбек CITROЁN С4 Cactus, технологичный и просторный CITROЁN Grand С4 SpaceTourer, вместительный минивэн CITROЁN SpaceTourer и пассажирский Новый CITROЁN Berlingo. Кроме того: пассажирские и коммерческие CITROЁN Jumpy, CITROЁN Jumper и Новый CITROЁN Berlingo.

Бренд CITROЁN

Как международный автомобильный бренд, который находится в центре массового рынка, CITROЁN

культивирует смелость и творчество с 1919 года. Выделяясь своим дизайном и обеспечивая ценное ощущение "домашнего уюта" благодаря высокому уровню комфорта и передовым технологиям, автомобили CITROЁN, к примеру, C3 или компактный SUV C3 Aircross, привносят свежий "ветер перемен" в автомобильный мир. Бренд популярен благодаря своему подходу к работе: главным источником вдохновения для Марки являются реальный люди, их образ жизни. Это нашло свое отражение в фирменно девизе компании: Inspired By You ("Вдохновленный вами"). Располагая сетью из 10 000 дилерский центров и СТО в порядка 80-ти стран мира, CITROЁN реализовал в 2018 году более 1,05 млн. автомобилей. Бренд является обладателем восьми чемпионских титулов в мировом раллийном чемпионате FIA WRC (World Rally Championship) и трех подряд чемпионских титулов в мировых кузовных гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).

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