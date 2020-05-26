Больше не секрет: новый кроссовер VW показали в сети
Линейка кроссоверов VW вот-вот расширится за счет стильного купеобразного SUV. Новый Volkswagen Nivus покажут 28 мая, но внешность компактного кроссовера уже раскрыта.
Ранее производитель показывал первое затемненное фото VW Nivus и картинки с закамуфлированным кузовом. Но пользователь Instagram под ником overboostbr поработал над изображениями и "снял" камуфляж с нового кроссовера Фольксваген. Благодаря этому мы можем изучить дизайн в деталях.
Как и предполагалось, спереди новинка похожа на VW Tayron. Этот кроссовер создавался как эксклюзив для китайского рынка, однако новый Фольксваген Нивус, хоть сперва и появится в странах Южной Америки, впоследствии выйдет на европейский рынок.
Стоит отметить крупную переднюю решетку, которая объединена с фарами в единый массив элементов. В бампере виден широкий воздухозаборник, а по бокам – декор из темного неокрашенного пластика и противотуманки.
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Главными элементами задней части стали динамично заваленная линия крыши, объединенные в цельный блок фонари и высокий бампер. В целом новинка выглядит полностью готовой к выходу на рынок.
В отличие от Tayron, новый Nivus окажется компактнее, ведь он построен на платформе Volkswagen Polo. Исключительно переднеприводный кроссовер на старте предложат с 1-литровым турбированным трехцилиндровым двигателем мощностью 116 л.с. (бензин) или 128 л.с. (этанол) и 6-ступенчатой механической КПП. С появлением в Европе гамма агрегатов заметно расширится.
Официальная премьера Nivus состоится совсем скоро – 28 мая. Кроме Южной Америки и Европы, новинка может появиться на рынке США. Если в компании рассмотрят еще и Китай, компактный кроссовер станет поистине глобальной моделью.
Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом VW Golf восьмого поколения, который уже успели превратить в брутальный внедорожник.