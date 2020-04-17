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17 апреля • обновлено в 13:46
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Cybertruck отдыхает: болгарский дизайнер показал эффектный концепт

1.3т
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Если вы считаете, что транспортное средство может спасти от апокалипсиса, то Armortruck – это то, что вам нужно.

Armortruck

Armortruck

behance.net

Необычный проект броневика будущего создал болгарский дизайнер Милен Иванов, который работал с такими компаниями, как Vilner, Rimac и Dreamworks. Пока это только 3D-макет, правда, с очень высокой степенью проработки и детализации.

Armortruck

Armortruck

behance.net

Armortruck

Armortruck

behance.net

Armortruck

Armortruck

behance.net

Armortruck

Armortruck

behance.net

В передней части капота Armortruck находятся четыре отдельных светодиодных фары, а внизу расположена большая светодиодная панель. В центральной части облицовки установлены две камеры.

Armortruck

Armortruck

behance.net

Armortruck

Armortruck

behance.net

Armortruck имеет специальные шины для бездорожья с оригинальным рисунком, двери-крылья и небольшие боковые окна, скрытые массивными кузовными панелями. Пневмоподвеска позволит менять дорожный просвет в зависимости от дорожного покрытия.

Armortruck

Armortruck

behance.net

В салоне, рассчитанном на водителя и трех его спутников, используется комбинированная отделка из кожи и алькантары. Также дизайнер предусмотрел амбиентное освещение, руль в стиле болидов F1 и большую информационно-развлекательную систему с центральным сенсорным экраном.

Armortruck

Armortruck

behance.net

Проект уже вызвал большой интерес у пользователей в сети. Пожелаем талантливому дизайнеру, чтобы Armortruck заинтересовал производители эксклюзивных броневиков и внедорожников, например, латвийский Dartz, китайский IAT Design или белорусско-американский Rams Group.

Как писал ранее OBOZREVATEL, вездеход ЛуАЗ превратили в биг-фут.

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Автор
Сергей Иванов
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