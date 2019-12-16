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16 декабря • обновлено в 21:28
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Богдан выпустил электрический автобус, который не будет ржаветь

2.2т
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Украинская корпорация "Богдан" разработала новый автобус, который поможет выйти ей на рынок ЕС. Уже в следующем году машину начнут выпускать на заводе компании в Луцке.

Как сообщает пресс-служба "Богдана", на данном этапе готов предсерийный образец новинки.

Богдан выпустил электрический автобус

Богдан выпустил электрический автобус

bogdan.ua

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Отечественная разработка представляет собой городской низкопольный автобус, рассчитанный не менее чем на 80 пассажиров. Главной же его конструктивной особенностью станет кузов: 12-метровый автобус будет изготовлен из нержавеющий стали, благодаря чему ему будет не страшна коррозия.

За движение автобуса будет отвечать электрическая силовая установка мощностью 260 кВт (354 л.с.). Максимальная скорость движения составит 70 км/ч, а запас хода на одном заряде – от 200 км в зависимости от комплектации.

Собирать новый автобус Богдан будут, в том числе, из европейских комплектующих. При этом в корпорации заявляют, что новинка будет дешевле тех аналогов, которые выпускаются в Старом Свете. Точную цену автобуса назовут перед стартом производства – в начале 2020 года.

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Автобус Bluebus с кузовом Богдан

Автобус Bluebus с кузовом Богдан

bogdan.ua

Стоит отметить, что у Богдана есть уже опыт работы как с электротранспортом, так и "неубиваемыми" кузовами. Ранее украинский автопроизводитель выпустил для польского города Люблин электрический автобус Богдан А70100 (был разработан в сотрудничестве с польскими компаниями Ursus и Enika), а также 12-метровый нержавеющий кузов для французских автобусов Bluebus.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
"Богдан Моторс" авто
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