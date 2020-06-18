Богдан припарковал свою Tesla прямо поперек дороги. Фото
В Киеве заметили очередного героя парковки. Причем им оказался довольно известный политик – Андрей Богдан.
Как видно на фото, кроссовер Tesla Model X припарковали прямо поперек дороги, из-за чего автомобиль перекрыл почти полторы полосы дороги. Засняли "брошенный" автомобиль в центре города на ул. Владимирской.
Активисты "ЗупиниЛося" на своей странице в Facebook пишут, что эта именно та Тесла, которая принадлежит Андрею Богдану. Почему машину оставили таким непонятным образом, неизвестно, но, очевидно, что она создала множество неудобств другим автомобилистам.
К слову сказать, у экс-главы Администрации (Офиса) президента Украины действительно есть электрический кроссовер Tesla Model X, его он купил еще в 2016 году. В прошлом году этот автомобиль стал очень известным, поскольку тогда на нем ездил президент Владимир Зеленский – глава государства одалживал у Богдана Теслу для съемок своих видеороликов, адресованных народу.
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