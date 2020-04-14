BMW X8 2021 года – самый крутой кроссовер немецкого бренда

На данный момент BMW X7 является наиболее дорогим кроссовером баварцев. Но скоро ситуация изменится благодаря BMW X8 – название модели уже запатентовано.

По информации авторитетного ресурса BMWblog, торговые марки Х8 и Х8 М уже зарегистрированы. Таким образом, кроме стандартной модели появится и спортивная версия. Основой для новинки послужит платформа и компоненты БМВ Х7.

Огромный BMW Х7 станет основой для X8 2021 bmw.com

В свою очередь, новый БМВ Х8 окажется своеобразным увеличенным вариантом BMW X6 – большим купеобразным кроссовером. В этой модели сделают ставку на роскошь и комфортный салон. Но все это отойдет на задний план в случае Х8 М, прогнозируемая стоимость которого может достигать 200 000 евро.

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Традиционно, М-версия получит более агрессивный дизайн, жесткую подвеску и спортивные настройки. Ожидается, что под капотом окажется мотор БМВ М5 – V8 объемом 4,4 л, мощность которого для Х8 М превысит 600 л.с.

Возможный вариант дизайна BMW X8 2021 carwow.co.uk

Но и это еще не все, ведь в компании готовят гибридную модификацию с отдачей более 700 л.с. Ждать автомобиль придется до следующего года.

Возможный вариант дизайна BMW X8 2021 bmwblog.com

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