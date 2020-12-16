BMW X7 превратили в вездеход для бездорожья

Новый BMW X7 подвергся тюнингу в немецком ателье Manhart Performance, которое превратило люксовый кроссовер в вездеход для бездорожья MHX7 650 Dirt Edition².

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За основу для очередного экстремального проекта ателье Manhart выбрало версию BMW X7 M50i.

MHX7 650 Dirt Edition² создан на базе BMW X7 M50i manhart-performance.de

Новинка всем своим видом демонстрирует, что готова к самым серьезным испытаниям. Автомобиль полностью "одели" в черную матовую защитную пленку с имитацией 3D-заклепок.

Автомобиль полностью "одели" в черную матовую защитную пленку с имитацией 3D-заклепок manhart-performance.de

MHX7 650 Dirt Edition² manhart-performance.de

MHX7 650 Dirt Edition² manhart-performance.de

Модернизация пневмоподвески позволила увеличить дорожный просвет на 40 мм. Кроме того, на автомобиль установили фирменные 20-дюймовые черные диски Black Rhino с внедорожными шинами Maxxis Bighorn MT-764 размерностью 305/50. По мнению создателей, с таким арсеналом MHX7 650 Dirt Edition² сможет легко преодолевать самое суровое бездорожье, в общем, побывать там, где обычный BMW X7 не встретишь.

На автомобиль установили диски Black Rhino с внедорожными шинами Maxxis Bighorn размерностью 305/50 R20 manhart-performance.de

Специалисты Manhart Performance увеличили отдачу 4,4-литрового мотора V8, установив вместо заводской выхлопной системы коллектор HJS, выхлопные трубы из нержавеющей стали и глушитель с активными заслонками. Перепрограммирование блока управления двигателем позволило повысить мощность с 530 до 650 л.с., а крутящий момент вырос с 750 до 920 Нм.

Модернизация пневмоподвески позволила увеличить дорожный просвет на 40 мм manhart-performance.de

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Manhart Performance представила "незаконный" BMW, а их коллеги из компании Alpina подготовили свою версию кроссовера BMW X7.