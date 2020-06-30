Немецкий автоконцерн BMW поддержал представителей ЛГБТ-сообщества, поместив на свой логотип радужный флаг.

Таким образом компания присоединилась к "месяцу гордости", который проходит в США.

BMW сменил логотип в поддержку ЛГБТ. Фото

"Мы верим в открытую культуру, где никто не должен находиться в неблагоприятном положении или подвергаться преследованиям из-за этнического происхождения, цвета кожи, национальности, пола, религии, нетрудоспособности или возраста", – пояснили представители концерна, отметив, что "нет места ненависти или неуважению".

BMW сменил логотип в поддержку ЛГБТ. Фото

Вскоре BMW поддержали и другие производители автомобилей, которые аналогичным образом изменили логотипы в социальных сетях. Среди них: Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat и другие.

BMW сменил логотип в поддержку ЛГБТ. Фото

Однако множество пользователей сети возмутились такому жесту со стороны автоконцерна, начав писать массу гневных комментариев.

BMW сменил логотип в поддержку ЛГБТ. Фото

BMW сменил логотип в поддержку ЛГБТ. Фото

BMW сменил логотип в поддержку ЛГБТ. Фото

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве засветился старый Mercedes за 10 миллионов долларов.