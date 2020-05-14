BMW против Калашникова, кто победит: видео
Компания BMW решила оригинальным образом привлечь внимание потенциальных покупателей к бронированному кроссоверу BMW X5 Protection VR6, продажи которого стартовали в этом году.
Видеоролик демонстрирует противостояние броневика и пули, выпущенной из автомата Калашникова. И, конечно же, у нее не остается никаких шансов на успех...
Напомним, что новое поколение бронированного кроссовера BMW X5 Protection VR6 было презентовано прошлым летом. Класс бронирования VR6 гарантирует защиту пассажиров от обстрела из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 мм и взрыва ручной гранаты DM51 под днищем.
Бронированный X5 базируется на версии M50i с 530-сильным 4,4-литровым V8. Для повышения надежности пневмоподвеска заменена обычными пружинами, установлены специальные 20-дюймовые колеса с шинами Run Flat и особый топливный бак. Все стекла, кроме водительского, не открываются, а их толщина составляет 33 мм. Максимальную скорость ограничили до 210 км/ч.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Audi представила бронированную версию флгаманского лимузина A8 L.