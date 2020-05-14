Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

BMW против Калашникова, кто победит: видео

2.6т
Читать материал на украинском

Компания BMW решила оригинальным образом привлечь внимание потенциальных покупателей к бронированному кроссоверу BMW X5 Protection VR6, продажи которого стартовали в этом году.

2020 BMW X5 Protection VR6

2020 BMW X5 Protection VR6

bmw.com

Видеоролик демонстрирует противостояние броневика и пули, выпущенной из автомата Калашникова. И, конечно же, у нее не остается никаких шансов на успех...

Напомним, что новое поколение бронированного кроссовера BMW X5 Protection VR6 было презентовано прошлым летом. Класс бронирования VR6 гарантирует защиту пассажиров от обстрела из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 мм и взрыва ручной гранаты DM51 под днищем.

Все стекла, кроме водительского, не открываются

Все стекла, кроме водительского, не открываются

bmw.com

2020 BMW X5 Protection VR6

2020 BMW X5 Protection VR6

bmw.com

2020 BMW X5 Protection VR6

2020 BMW X5 Protection VR6

bmw.com

2020 BMW X5 Protection VR6

2020 BMW X5 Protection VR6

bmw.com

Бронированный X5 базируется на версии M50i с 530-сильным 4,4-литровым V8. Для повышения надежности пневмоподвеска заменена обычными пружинами, установлены специальные 20-дюймовые колеса с шинами Run Flat и особый топливный бак. Все стекла, кроме водительского, не открываются, а их толщина составляет 33 мм. Максимальную скорость ограничили до 210 км/ч.

2020 BMW X5 Protection VR6

2020 BMW X5 Protection VR6

bmw.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Audi представила бронированную версию флгаманского лимузина A8 L.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Сергей Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги