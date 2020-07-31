BMW прощается с дизельными моторами

В компании BMW решили отказаться от версий с 3-литровым дизельным мотором с 4-мя турбинами с сентября нынешнего года.

Торжественный уход "на пенсию" решили отметить выпуском специальных версий X5 и X7, получивших название Final Edition.

Компания BMW подготовила "финальную серию" X5 M50d и X7 M50d. Фото: bmw.com

Для них подготовили широкий список стандартного оснащения, который включает лазерные фары головного света, систему поуавтономного управления, проекционный дисплей, премиальную аудиосистему Harman Kardon, звуконепроницаемые стекла и особую отделку салона.

"Финальная серия" X5 M50d и X7 M50d получит богатую базовую комплектацию. Фото: bmw.com

Трехлитровый рядный 6-цилиндровый мотор с 4-мя турбинами развивает 400 л.с. (294 кВт) и выдает "на гора" внушительный крутящий момент в 760 Нм. С таким "сердцем" X5 M50d способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. X7 M50d тратит на спринт 0-100 км/ч на 0,2 с больше времени, но "максималка" у него такая же, как у менее крупного собрата. По циклу WLTP X5 M50d расходует в среднем 8,3 л/100 км, а X7 M50d – 9 л/100 км.

Трехлитровый рядный шестицилиндровый турбодизель развивает 400 л.с и 760 Нм крутящего момента. Фото: bmw.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW намерена существенно увеличить количество гибридных и электрических моделей.