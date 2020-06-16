BMW прекратила производство своей самой крутой модели
Гибридный суперкар BMW i8 сняли с производства. Необычная модель находилась на конвейере шесть лет, за это время успели изготовить 20,5 тыс. экземпляров. Автомобиль получился очень редким.
Среди моделей BMW купе и родстер i8 выделяются благодаря уникальному дизайну, который сочетает в себе многие фирменные элементы компании, но фактически не похож ни на один автомобиль баварского бренда.
Примечательно, что и сегодня, спустя 6 лет после старта модели, гибридный BMW i8 продолжает выглядеть очень футуристично и демонстрировать совсем не устаревший дизайн "из будущего", которому позавидуют более мощные суперкары.
Суммарная отдача силовой установки, состоящей из бензинового 1,5-литрового турбированного двигателя и электромотора, равна 374 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с. Батарейный блок емкостью около 12 кВтч обеспечивает 35 км пробега на электротяге.
Последний произведенный экземпляр выкрашен в редкий синий цвет Portimao Blue. Автомобиль заказал покупатель в Германии.
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