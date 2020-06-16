BMW прекратила производство своей самой крутой модели

Гибридный суперкар BMW i8 сняли с производства. Необычная модель находилась на конвейере шесть лет, за это время успели изготовить 20,5 тыс. экземпляров. Автомобиль получился очень редким.

Среди моделей BMW купе и родстер i8 выделяются благодаря уникальному дизайну, который сочетает в себе многие фирменные элементы компании, но фактически не похож ни на один автомобиль баварского бренда.

Примечательно, что и сегодня, спустя 6 лет после старта модели, гибридный BMW i8 продолжает выглядеть очень футуристично и демонстрировать совсем не устаревший дизайн "из будущего", которому позавидуют более мощные суперкары.

На конвейере подготовили последний экземпляр крутого гибрида BMW

Последняя BMW i8 выкрашена в ярко-синий цвет

Суммарная отдача силовой установки, состоящей из бензинового 1,5-литрового турбированного двигателя и электромотора, равна 374 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с. Батарейный блок емкостью около 12 кВтч обеспечивает 35 км пробега на электротяге.

До сих пор BMW i8 выглядит очень эффектно

Гибридный суперкар появился в модельном ряду БМВ в 2014 году

Последний произведенный экземпляр выкрашен в редкий синий цвет Portimao Blue. Автомобиль заказал покупатель в Германии.

В ближайшее время BMW i8 не получит преемника

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