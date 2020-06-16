МоваЯзык

Топ-темы:

BMW прекратила производство своей самой крутой модели

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,7 т.
История самой необычной модели BMW завершилась

История самой необычной модели BMW завершилась

Гибридный суперкар BMW i8 сняли с производства. Необычная модель находилась на конвейере шесть лет, за это время успели изготовить 20,5 тыс. экземпляров. Автомобиль получился очень редким.

Среди моделей BMW купе и родстер i8 выделяются благодаря уникальному дизайну, который сочетает в себе многие фирменные элементы компании, но фактически не похож ни на один автомобиль баварского бренда.

Примечательно, что и сегодня, спустя 6 лет после старта модели, гибридный BMW i8 продолжает выглядеть очень футуристично и демонстрировать совсем не устаревший дизайн "из будущего", которому позавидуют более мощные суперкары.

На конвейере подготовили последний экземпляр крутого гибрида BMW

На конвейере подготовили последний экземпляр крутого гибрида BMW

Последняя BMW i8 выкрашена в ярко-синий цвет

Последняя BMW i8 выкрашена в ярко-синий цвет

Суммарная отдача силовой установки, состоящей из бензинового 1,5-литрового турбированного двигателя и электромотора, равна 374 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с. Батарейный блок емкостью около 12 кВтч обеспечивает 35 км пробега на электротяге.

До сих пор BMW i8 выглядит очень эффектно

До сих пор BMW i8 выглядит очень эффектно

Гибридный суперкар появился в модельном ряду БМВ в 2014 году

Гибридный суперкар появился в модельном ряду БМВ в 2014 году

Последний произведенный экземпляр выкрашен в редкий синий цвет Portimao Blue. Автомобиль заказал покупатель в Германии.

В ближайшее время BMW i8 не получит преемника

В ближайшее время BMW i8 не получит преемника

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разработке первого поколения кроссовера BMW X5, который навсегда изменил представление о знаменитом немецком автопроизводителе.

Новости автомираBMWсуперкаргибридавто
Поделиться в Facebook
  1. /Авто
  2. /Новости