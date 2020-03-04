BMW представила свой новый логотип. Но есть нюанс

Компания BMW представила свой новый логотип, который заметно отличается от актуальной эмблемы. Однако фанатам марки паниковать не стоит. Во всяком случае, пока.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый логотип BMW дебютировал на концепте i4 – прототипе электрического седана БМВ, который представили буквально вчера. Этот автомобиль появится на свет в 2021 году, и, выйдя на рынок, он составит конкуренцию Tesla Model 3.

Новый логотип BMW bmwblog.com

Главное отличие нового логотипа – плоский дизайн (по сути, 3D форма была заменена 2D). Кроме того, глоготип он стал прозрачным (у внешнего круга теперь нет заливки), хотя самые узнаваемые элементы – круглая форма, сине-белая цветовая схема (она символизирует вращение винта) в середине и надпись "BMW" сверху – остались. Черный цвет полностью исчез с логотипа, а буквы изменились в шрифте.

Сине-белая цветовая схема в логотипе символизирует вращение винта самолета. Именно с производства авиадвигателей началась история BMW creativebloq.com

За всю историю BMW, которая длится с 1916 года, это уже пятое обновление логотипа – последнее произошло в 1997 году. Производитель подчеркнул, что новая эмблема соответствует современной цифровой эре, её задача – привлечь к марке молодежь и заново открыть бренд для лояльных клиентов. "BMW становится брендом отношений. А прозрачный логотип был разработан, чтобы "излучать больше открытости и ясности", – подчеркнули в марке.

Эволюция логотипа BMW. 1917 - 2020 creativebloq.com

Однако как минимум в ближайшее время мы не увидим на дорогах BMW с новым логотипом. По данным издания BMW Blog, новый логотип не будет использоваться на серийных автомобилях: им в основном будут украшать концепты, а также применять в маркетинговой сфере и коммуникационных целях (на официальных бумагах, сайтах компании и т.п.).

Новый логотип BMW bmwblog.com

BMW i4 bmwblog.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL проводил тест дизельной BMW 5, которая сейчас предлагается в Украине по скидке.

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