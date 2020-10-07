BMW представила новый спортивный хэтчбек

Компания BMW представила интересную новинку – BMW 128ti – первый переднеприводный хот-хэтч, призванный занять место на ступеньку ниже полноприводной версии M135i xDrive.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Возвращение легендарного обозначения "ti" (Turismo Internazionale), которое использовалось на таких культовых моделях BMW, как 1800 TI, 2002 TI, 323ti Compact и 325ti Compact, позволит привлечь к марке новых фанов.

Новинка получила в свое распоряжение 2-литровую турбированную "четверку", которая развивает мощность 265 л.с., а крутящий момент достигает внушительной для такого компактного авто крутящего момента в 400 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая спортивная коробка передач Steptronic Sport. На разгон до первой "сотни" хэтчбек способен разгоняться за 6,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Помимо достойных скоростных и динамических характеристик, автомобиль отличается от собратьев спортивной подвеской M Sport. Клиренс уменьшили на 10 мм, и теперь он составляет 153 мм. От M135i xDrive новинка унаследовала более жесткие стабилизаторы, пружины и амортизаторы. Кроме того, за счет переднего привода 128ti на 80 кг легче "заряженного" M135i.

Также модернизации подверглась тормозная система M Sport, а суппорта окрашены в красный цвет. Для модели подготовили особые 18-дюймовые колесные диски 553 М с двухцветной окраской и характерным Y-образным рисунком, а шины Michelin Pilot Sport 4 позволят цепко держаться за дорожное полотно.

Внешне модель 128ti можно узнать по пакету Shadowline с черной облицовкой радиатора и корпусами зеркал, красным боковым "юбкам" и вставкам в бамперах, массивному диффузору с парой хромированных патрубков по бокам, а также красным аппликациям "ti".

Интерьер богато украшен красными строчками и декоративным вставками.

В Германии стоимость 2021 BMW 128ti стартует с отметки €41574, а продажи начнутся в ноябре.

Как ранее в сообщал , компания BMW активно расширяет свой модельный ряд. Недавно баварцы презентовали купе М3 и М4, а также новый кабриолет 4 серии.