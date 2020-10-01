BMW представил новое поколение кабриолета 4 серии

Компания BMW представила новое поколение кабриолета 4 серии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Не успели смолкнуть овации по поводу презентации новых BMW M3 и М4, как компания преподнесла своим фанам очередной подарок.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Кабриолет BMW 4 Series Convertible выполненный в новом фирменном стиле бренда. Впервые за 35 лет своей истории открытая версия настолько сильно отличается от родственного седана 3 серии.

Базовая версия BMW 420i Convertible оснащается четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,2 секунды и достигает максимальной скорости 236 км/ч.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Топовая BMW M440i xDrive Convertible получила в свое распоряжение 374-сильню рядную "шестерку", 8-ступенчатую АКП и системой полного привода. Набор 100 км/ч с места занимает 5,1 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч.

Всего новинка будет предложена в 6 вариантах. Помимо уже перечисленных выше версий, покупатели смогут заказать бензиновую 430i cabrio (258 л.с.) и три "мягких" дизельных гибрида – моноприводные 420d (190 л.с.) и 430d (286 л.с.), а также полноприводную M440d xDrive (340 л.с.). Последние две модификации будут доступны во второй половине будущего года.

Новый BMW 4 Series Convertible получил динамичный силуэт. В передней части кузова органично объединились черты классических и ультрасовременных моделей марки. Высокоэффективные лазерные фары входят в стандартную комплектацию всех версий, кроме базовой 420i, которая получила ультратонкие светодиодные фары.

Новый складной верх соединил в себе лучшее от мягкого тента и жестких панелей. Профиль изящно выгибается над салоном, оставляя пассажирам достаточно места над головой. Крыша на 40% легче, чем на BMW 4 Series Convertible предыдущего поколения. Значительно улучшились акустические и теплоизолирующие свойства. В базовом исполнении тент выполнен из черной ткани, а опционально доступен цвет "Антрацит" с серебристым эффектом.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Инженеры значительно увеличили жесткость кузова на кручение и понизили центр тяжести. Развесовка по осям идеальная — 50:50. Стабильность и управляемость улучшена, в том числе за счет расширения передней колеи на 28 мм и задней – на 18 мм. А оптимизированная аэродинамика позволила снизить расход топлива.

Ходовая часть обеспечивает точность и прозрачность реакций. Опционально доступна более жесткая подвеска М Sport, которую можно дополнить другими атрибутами из М линейки, такими как электронно-управляемые амортизаторы, тормозные механизмы с красными или синими суппортами, задний дифференциал с электронной блокировкой.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Для задних пассажиров предназначены два индивидуальных сиденья, сдвинутых ближе к центру кузова. Водитель и передний пассажир имеют возможность наслаждаться креслами со спортивным профилем, кожаной отделкой и электрическими настройками. Ремни безопасности автоматически подаются электроприводом под руку сидящих на передних местах. Объем багажника варьируется от 300 л с опущенной крышей до 385 л при поднятом тенте. Это соответственно на 80 и 15 л больше, чем у BMW 4 Series Convertible предыдущего поколения.

Поездку с открытым верхом сделают максимально комфортной ветрозащитный экран, опциональная система "Воздушный воротник" для обогрева теплым воздухом шеи водителя и переднего пассажира. Для меломанов предусмотрена аудиосистема объемного звучания Harman/Kardon Surround Sound.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Безопасность водителя и его спутников обеспечивают больше десяти ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль. Меньше отвлекаться от управления помогают функция голосовых команд мультимедийной системе и проекционный дисплей, выводящий подсказки навигации и ключевые параметры автомобиля прямо на ветровое стекло перед глазами водителя.

На украинском рынке BMW 4 Series Convertible ожидается весной будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW готовит новый электромобиль i4 с запасом хода до 600 км.