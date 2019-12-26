Запас хода 700 км: новый электрокар BMW бросит вызов Porsche и Tesla

В ближайшие годы BMW выведет на рынок несколько новых электромобилей. Одним из них станет седан (либо же четырехдверное купе) BMW i6.

Как сообщает Autoblog.it, BMW i6 бросит вызов таким электрокарам, как Porsche Taycan, Tesla Model S и Audi e-tron GT, который должен поступить в продажу в следующем году. Единственное, новинку не стоит ожидать скоро – она появится в 2024 году.

Четырехдверная версия BMW 8 Series press.bmwgroup.com

О самом автомобиле пока лишь известно, что он будет выполнен в духе свежей BMW 8 Серии, то есть нас ждет откровенно стильная и спортивная модель. При этом часть решений к серийной машине перекочуют от концептуального электроседана BMW Vision Dynamics, представленного в 2017 году.

BMW Vision Dynamics press.bmwgroup.com

BMW Vision Dynamics press.bmwgroup.com

Уже в базе электромобиль удивит характеристиками: он получит два мотора (по одному на каждой оси), которые суммарно будут выдавать 544 л.с. мощности (201 л.с. у переднего мотора и 355 заднего). Кроме того, будет заряженный вариант M Performance с силовой установкой мощностью 680 сил.

Батарей у BMW i6 также будет две – емкостью 90 и 120 кВт/ч. В первом случае машина сможет проезжать на одном заряде около 560 км по циклу WLTP, а во втором – впечатляющие по нынешним меркам 700 км.

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