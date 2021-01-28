BMW подготовила новые гибридные версии "тройки" и "пятерки"

Компания BMW продолжает электрифицировать свою модельную гамму и анонсировала 5 новых версии популярных моделей 3-й и 5-й серии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В марте компания BMW предложит своим поклонникам четыре подзаряжаемых гибрида на базе моделей 3 Series и пять – в семействе BMW 5 Series. Таким образом портфолио гибридов составит 15 моделей BMW и одну Mini, а к 2023 году в компании намерены довести их количество до 25.

BMW 320e Sedan разгоняется до "сотни" за 7,6 с press.bmwgroup.com

Новые модели 3 Series представлены седаном и универсалом 320e, а также полноприводным универсалом 320e xDrive. Для поклонников "пятерки" будут доступны седан и универсал 520e.

Запас хода на электротяге в зависимости от версии составляет от 46 до 61 км press.bmwgroup.com

Все они оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из электромотора и 2-литрового 4-цилиндрового двигателя мощностью 163 л.с. Суммарная отдача гибрида достигает 204 л.с. и 350 Нм. К ведущим колесам всю эту мощь отправляет 8-ступенчатая АКП Steptronic. Питание электромотора обеспечивает батарея емкостью 12 кВтч, которая находится под задним рядом сидений.

На электротяге скорость всех гибридов ограничена электроникой на отметке 140 км/ч press.bmwgroup.com

На разгон до первой "сотни" седану BMW 320e требуется 7,6 с, а максимальная скорость достигает 225 км/ч. Универсалу потребуется на спринт 0-100 км/ч на 0,3 с больше. У полноприводного BMW 320e xDrive Touring эти показатели равны соответственно 8,2 с и 219 км/ч. Новый BMW 520e Sedan тратит на разгон до 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 225 км/ч. Универсалу потребуется соответственно 8,2 с, а его "максималка" – 218 км/ч.

BMW 320e Touring в среднем расходует 1,4-1,9 л на 100 км по циклу WLTP press.bmwgroup.com

На электротяге скорость всех гибридов ограничена электроникой на отметке 140 км/ч. По данным производителя в зависимости от версии гибрид способен преодолеть без вредных выбросов от 46 до 61 км. В движении батарея подзаряжается за счет рекуперации энергии торможения.

BMW 520e Sedan press.bmwgroup.com

У европейских дилеров новые гибриды появятся уже в марте нынешнего года.

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