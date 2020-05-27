BMW официально презентовал обновленную 5 Series

Компания BMW провела онлайн-презентацию обновленного семейства BMW 5 Series.

2021 BMW 5 Series в двух типах кузовов – седан и универсал bmw.com

Узнать новинку можно по видоизмененной матричной головной оптике с L-образными ДХО, увеличенной облицовке радиатора, иному переднему бамперу с крупными воздухозаборниками, оригинальным задним светодиодным фонарям и другим деталям.

В ассортименте модели появились 4 новых цвета кузова и стильные легкосплавные диски от 18 до 20 дюймов. Расширен пакет базового и опционного оборудования и аксессуаров.

2021 BMW 5 Series bmw.com

Не менее интенсивную работу провели дизайнер интерьера. В салоне появились спортивный руль с иным расположением кнопок, автоматический климат-контроль с расширенными функциями и новая навигационная система.

2021 BMW 5 Series bmw.com

Центральный дисплей теперь в стандартной комплектации имеет диагональ 10,25 дюйма, а в качество опции можно заказать более крупный 12,3-дюймовый экран.

В качестве опции предлагается дисплей диагональю 12,3 дюйма bmw.com

Также компания обновила программное обеспечение бортового компьютера и расширила его функциональные возможности. В качестве опции предлагаются новые спортивные сидения и материалы отделки.

В семействе появилась новая версия BMW 5 Series M Sport Edition. Она будет доступна как в кузове седан, так и универсал, а тираж ограничен 1000 экземпляров.

2021 BMW 5 Series M Performance bmw.com

Новинка будет отличаться эксклюзивным цветом Donington Grey, пакетом M Sport и двухцветными 20-дюймовыми дисками BMW Individual Air Performance.

Линейка гибридов PHEV расширили до 5 моделей, кроме того, технология BMW eDrive доступна теперь и для версий с кузовом универсал.

2021 BMW 5 Series PHEV будут доступны в ноябре нынешнего года bmw.com

Также в обновленном семействе впервые используется технология "мягкого гибрида" с 48-вольтной бортовой системой, которая доступна для версий с 4 и 6-цилиндровыми моторами. Стартер-генератор обеспечивает дополнительно 11 л.с. (8 кВт) мощности.

2021 BMW 5 Series bmw.com

Четырех и шестицилиндровые бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo получили оптимизированную систему впрыска топлива, а новые дизельные моторы – двухступенчатую систему наддува. При этом все автомобили соответствуют актуальным экологическим стандартам Euro 6d.

2021 BMW 5 Series bmw.com

Первоначально покупателям будут доступны версии с традиционными ДВС, а гибридные модификации PHEV появятся с ноября. Семейство представлено бензиновыми моделями мощностью 184-530 л.с., а дизельные имеют в своем арсенале от 190 до 340 л.с. Гибридные силовые агрегаты PHEV в зависимости от версии обладают мощностью от 292 до 394 л.с. и способны преодолевать на электротяге от 53 до 67 км.

Семейство BMW 5 Series представлено бензиновыми моделями мощностью 184-530 л.с., а дизельные имеют в своем арсенале от 190 до 340 л.с. bmw.com

Все моторы без исключения работают в паре с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic. В качестве опции для большинства версий доступна фирменная полноприводная трансмиссия. BMW xDrive.

2021 BMW M550i – самая мощная версия обновленного семейства. В ее арсенале – 530 л.с. bmw.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания BMW готовит новый компактный электрический кроссовер.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!