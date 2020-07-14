Представлен электрический кроссовер BMW iX3: уже есть цены

Компания BMW официально представила электрическую версию кроссовера X3. По аналогии с другими "зелеными" моделями марки, новинка получила дополнительную литеру "i" в названии.

Визуально BMW iX3 отличается от обычного кроссовера лишь другими "ноздрями" фальшрадиаторной решетки, голубыми акцентами и специальным шильдиком. По габаритам он чуть длиннее, но при этом ниже и уже (размеры новинки – 4,73 х 1,89 х 1,67 м, тогда как у топливного X3 – 4,72 x 1,9 x 1,68 м). А вот колесная база одинаковая, она составляет 2,86 м.

BMW iX3. Фото: BMW

При этом весит кроссовер немного, как для электрокара (это заслуга инженеров) – лишь 2185 кг (на 165 кг тяжелее дизельного X3). Что касается объема багажника, он также аналогичен версиям, которые оснащены ДВС – от 510 до 1560 литров.

BMW iX3. Фото: BMW

BMW iX3 является первым электромобилем марки, который получил принципиально новую силовую установку – в ней электродвигатель, силовая электроника и трансмиссия находятся в едином корпусе. Электромотор, установленный на задней оси, генерирует 286 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента, с ним автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 6,8 секунды, а вот максимальная скорость ограничена электроникой до 180 км/ч. Батарея имеет емкость 80 кВтч, но реально используется 74-киловатт-часа. Как заявляют в компании, этого достаточно на преодоления расстояния в 460 км по циклу WLTP.

BMW iX3. Фото: BMW

Восстановить часть энергии кроссовера можно при помощи адаптивной системы рекуперации, которая работает в трех разных режимах. При этом АКБ можно зарядить до 80% всего за 34 минуты – благодаря способности авто принимать ток мощностью 150 кВт.

BMW iX3. Фото: BMW

Стартовая цена BMW iX3 в Германии – 69 800 евро. Однако за столь высокую цену кроссовер сравнительно хорошо оборудован. Стандартное оснащение, среди прочего, включает в себя, трехзонный климат-контроль с функциями вспомогательного отопления и кондиционирования воздуха, развитый комплекс электронных ассистентов и светодиодные фары.

BMW iX3. Фото: BMW

BMW iX3. Фото: BMW

Производство BMW iX3 наладят в Китае – оттуда новинка будет поступать не только на местные рынок, но и в другие страны. Поставки модели начнутся позднее в этом году.

BMW iX3. Фото: BMW

BMW iX3. Фото: BMW

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