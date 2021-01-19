BMW Motorrad презентовал кастом-байк в стиле ар-деко

Мотоциклетное подразделение концерна BMW и ателье Kingston Custom представили совместный проект BMW R 18 "Spirit of Passion".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основой для проекта поcлужила новая модель "круизера" R 18, презентованная компанией BMW в прошлом году.

Новинки от BMW – R 18 Classic и BMW R 18 press.bmwgroup.com

Немецкое ателье Kingston Custom Дирка Олеркинга (Dirk Oehlerking ) хорошо известно своими яркими и самобытными проектами. Но, в данном случае, конструкция серийного BMW R 18 осталась почти без изменений. "BMW R 18 настолько совершенен, что я оставил все как есть. Рама на 100% оригинальна и настолько сложна, что здесь ничего менять не надо", – комментирует Олеркинг. Но байк все же превратился в безошибочную узнаваемый продукт Kingston Custom.

"Spirit of Passion" создан на базе серийного "круизера" BMW R 18 press.bmwgroup.com

Кузов, руль и крылья выполнены вручную. Выхлопная система BMW R 18 была модифицирована, а седло позаимствовано из ряда универсальных аксессуаров. Указатели поворота были заменены на аналоги от Kellermann, а передняя светодиодная фара теперь интегрирована в обтекатель. Подвеска колес и топливный бак – оригинальные. Дизайн выполнен в классическом стиле ар-деко.

Кузов, руль и крылья выполнены вручную press.bmwgroup.com

Дизайн BMW R 18 "Spirit of Passion" выполнен в стиле ар-деко press.bmwgroup.com

Олеркинг много лет занимается кастомайизингом мотоциклов BMW. На его счету около 20 оригинальных моделей, в том числе Black Phantom и его личный байк White Phantom. Однако, новый проект талантливого мастера стал для него чем-то гораздо большим. "Этот проект, наверное, самый впечатляющий за всю мою карьеру. Доверие, оказанное BMW Motorrad, очень важно для меня. Я очень благодарен за эту возможность", комментирует Дирк Олеркинг.

Выхлопная система BMW R 18 была модифицирована, а седло позаимствовано из ряда универсальных аксессуаров press.bmwgroup.com

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