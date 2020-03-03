BMW i4: конкурент самой дешевой Tesla представлен официально

Компания BMW официально представила концептуальное четырехдверное купе i4. Новинка является прототипом серийного электрокара, который выйдет на рынок в следующем году.

Как узнал OBOZREVATEL, концептуальный BMW i4 получил дизайн, который практически полностью отражает внешний вид будущей товарной модели. Спереди у прототипа можно заметить гигантские "ноздри", но в данном случае они служат для красоты, поскольку, понятное дело, ни о какой решетке радиатора не может идти речь. Сзади же автомобиль примечателен фонарями в форме буквы L, вертикальными выпускными отверстиями, созданными для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер машины, а также диффузором.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Еще одна интересная деталь BMW i4 – облегченные и "аэродинамически эффективные" колеса, который теоретически добавляют дополнительные километры запаса хода. Также прототип оснащен камерами вместо зеркал – не исключено, что на серийном авто они тоже будут.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Внутри же главным акцентом BMW i4 является большой изогнутый дисплей, на котором размещены как цифровая приборка, так и информационно-развлекательная система. Экран "защищен" антибликовым покрытием, поэтому его лишили старомодного козырька. Большая часть салона отделана светлой тканью и кожей и украшена элементами из золотой бронзы.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Характеристики BMW i4 также известны: электрокар приводится в движение электродвигателем мощностью 530 л.с. который питается от батареи на 80 кВтч. Запас хода на одном заряде составляет 600 км по циклу WLTP. У автомобиля имеются три режима вождения, "Core", "Sport" и "Efficient", каждый из которых обладает специальным звуковым сопровождением – таким образом, в BMW захотели придать автомобилю эмоциональную привлекательность.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Производство BMW i4 начнется в 2021 году на на главном заводе BMW в Мюнхене. Выйдя на рынок, новый баварский электрокар столкнется с серьезным соперником: седаном Tesla Model 3, который уже успел стать в Европе самым продаваемым "зеленым" авто.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, BMW готовит модель, у которой будут самые большие "ноздри" в истории.

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