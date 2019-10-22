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22 октября • обновлено в 11:28
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BMW i4 готовится сразиться с Tesla

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Компания BMW проводит в Германии испытания нового электрокара BMW i4, который станет конкурентом Tesla Model 3.

Об этом сообщает портал Motor1 со ссылкой на агентство CarPix. Новый электрический седан был замечен на тестах в защитном "камуфляже". Ожидалось, что новый электрический БМВ будет выполнен в стилистике моделей i3 и i8, но, судя по фотографиям, автомобиль получит классические формы.

BMW i4

BMW i4

motor1.com

Новости
BMW показала новый спортседан: первые официальные фото и видео

Внешне элегантный спортседан на электротяге напоминает модель 4 Series Gran Coupe. Пока фирменная решетка скрыта камуфляжем, но светотехника используется от серийных моделей.

BMW i4

BMW i4

motor1.com

Для создания i4 использована модульная платформа BMW CLAR. Компания предложит электромобиль в нескольких конфигурациях. Предполагается, что клиенты могут выбирать между двумя вариантами емкости батарей – на 60 и 80 кВт-ч. Кроме того, будут доступны задний или полный привод. Ожидается, что без подзарядки новый BMW i4 сможет преодолевать 480-500 км.

BMW i4

BMW i4

motor1.com

BMW i4

BMW i4

motor1.com

BMW i4

BMW i4

motor1.com

BMW i4

BMW i4

motor1.com

BMW i4

BMW i4

motor1.com

Судя по интенсивности тестов, в Мюнхене намерены как можно быстрее запустить электромобиль в серию. Кроме того, в планах компании – выпуск полностью электрического кроссовера iNext, который также уже проходит дорожные тесты. Ожидается, что он получит технологию автономного управления 3-го уровня.

Как писал ранее OBOZREVATEL, многие компании намерены создать электромобили, способные превзойти Tesla:

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Тема
Новости автомира
Место
Германия Мюнхен
Теги
BMW Tesla электромобили
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Внешне - дерьмо! Насколько хороша нынешняя i3, настолько убого смотрится эта.
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