BMW i4 готовится сразиться с Tesla

Компания BMW проводит в Германии испытания нового электрокара BMW i4, который станет конкурентом Tesla Model 3.
Об этом сообщает портал Motor1 со ссылкой на агентство CarPix. Новый электрический седан был замечен на тестах в защитном "камуфляже". Ожидалось, что новый электрический БМВ будет выполнен в стилистике моделей i3 и i8, но, судя по фотографиям, автомобиль получит классические формы.
BMW i4
motor1.com
Внешне элегантный спортседан на электротяге напоминает модель 4 Series Gran Coupe. Пока фирменная решетка скрыта камуфляжем, но светотехника используется от серийных моделей.
BMW i4
motor1.com
Для создания i4 использована модульная платформа BMW CLAR. Компания предложит электромобиль в нескольких конфигурациях. Предполагается, что клиенты могут выбирать между двумя вариантами емкости батарей – на 60 и 80 кВт-ч. Кроме того, будут доступны задний или полный привод. Ожидается, что без подзарядки новый BMW i4 сможет преодолевать 480-500 км.
BMW i4
motor1.com
BMW i4
motor1.com
BMW i4
motor1.com
BMW i4
motor1.com
BMW i4
motor1.com
Судя по интенсивности тестов, в Мюнхене намерены как можно быстрее запустить электромобиль в серию. Кроме того, в планах компании – выпуск полностью электрического кроссовера iNext, который также уже проходит дорожные тесты. Ожидается, что он получит технологию автономного управления 3-го уровня.
Как писал ранее OBOZREVATEL, многие компании намерены создать электромобили, способные превзойти Tesla:
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