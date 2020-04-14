Mazda6 получит задний привод и кузов купе
Новое поколение Mazda6 получит эффектный дизайн, задний привод и версию с кузовом купе.
Японский седан имеет элегантный внешний и внутренний дизайн. Но в компании намерены произвести очередную революцию флагманского семейства.
По инсайдерской информации, новое поколение Mazda6 перейдет на недавно разработанную заднеприводную платформу. В прошлогоднем отчете компании о финансовой деятельности и перспективах развития упоминалась разработка нового семейства 6-цилиндровых рядных моторов семейства SkyActiv-X.
В том же документе упоминалась о разработке новой платформы, предназначенной для больших автомобилей с продольным расположением двигателя, поддержкой технологии mild-hybrid, а также подзаряжаемых (plug-in) гибридов.
Кроме того, есть вероятность, что помимо седана и универсала компания вернет в семейство версию с кузовом купе. Каким будет его облик может оценить по концепту RX-Vision.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda предлагает собрать коллекцию современных и исторических авто марки.