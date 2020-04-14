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14 апреля • обновлено в 18:32
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Mazda6 получит задний привод и кузов купе

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Новое поколение Mazda6 получит эффектный дизайн, задний привод и версию с кузовом купе.

Японский седан имеет элегантный внешний и внутренний дизайн. Но в компании намерены произвести очередную революцию флагманского семейства.

Концептуальный спортседан Mazda Vision Coupe

Концептуальный спортседан Mazda Vision Coupe

mazda.com

По инсайдерской информации, новое поколение Mazda6 перейдет на недавно разработанную заднеприводную платформу. В прошлогоднем отчете компании о финансовой деятельности и перспективах развития упоминалась разработка нового семейства 6-цилиндровых рядных моторов семейства SkyActiv-X.

Концептуальный спортседан Mazda Vision Coupe

Концептуальный спортседан Mazda Vision Coupe

mazda.com

В том же документе упоминалась о разработке новой платформы, предназначенной для больших автомобилей с продольным расположением двигателя, поддержкой технологии mild-hybrid, а также подзаряжаемых (plug-in) гибридов.

Концептуальный спортседан Mazda Vision Coupe

Концептуальный спортседан Mazda Vision Coupe

mazda.com

Кроме того, есть вероятность, что помимо седана и универсала компания вернет в семейство версию с кузовом купе. Каким будет его облик может оценить по концепту RX-Vision.

Концептуальное купе Mazda RX-Vision

Концептуальное купе Mazda RX-Vision

mazda.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda предлагает собрать коллекцию современных и исторических авто марки.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Япония
Теги
Mazda новые авто новости авто
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