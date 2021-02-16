BMW 745Le xDrive сделали мощнее, чем M3 Competition

Швейцарская компания Dahler, специализирующаяся на тюнинге автомобилей BMW, представила новинку на базе удлиненной гибридной "семерки".

Об этом сообщает портал Carscoops. Трудно себе представить, что кому-то придет в голову превратить длиннобазный гибридный люксовый седан в настоящую "зажигалку" с огромным потенциалом. Но, все эти условности не остановили мастеров швейцарского ателье Dahler.

Мощность рядной 3-литровой "шестерки" увеличили с базовых 286 л.с. до 408 л.с. carscoops.com

За основу для своего очередного проекта они выбрали BMW 745Le xDrive с гибридной силовой установкой PHEV. Первое, что они сделали, это увеличили мощность рядной 3-литровой "шестерки" с базовых 286 л.с. до 408 л.с. Крутящий момент вырос с 450 до 600 Нм.

Суммарная отдача силового агрегата достигает 521 л.с. carscoops.com

В результате суммарная отдача силового агрегата достигает 521 л.с. Электромотор сохранил свои параметры 113 л.с. и 265 Нм. Вся эта мощь передается ко всем ведущим колесам посредством 8-ступенчатого "автомата". Таким образом новинки стала мощнее новой M3 Competition, 3-литровый твин-турбо которой имеет в своем арсенале 510 л.с. и 650 Нм.

На автомобиле установили спортивную выхлопную систему, заниженную подвеску и 22-дюймовые диски carscoops.com

Помимо тюнинга двигателя на автомобиле установили спортивную выхлопную систему из "нержавейки" для лучшего звучания, заниженную спортивную подвеску и 22-дюймовые диски классического дизайна.

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