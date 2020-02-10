BMW 7 за $325: блогер рассказал об интересном авто с аукциона США

Порою в США можно найти очень интересные подержанные автомобили за откровенно небольшие деньги. Об одной из таких машин на своём YouTube-канале рассказал блогер под ником VANDALOV.

На известном аукционе Сopart ему удалось купить BMW 740 1997 года выпуска за "невозможные" 325 долларов. И хотя со всеми необходимыми расчётными платежами и оформлением автомобиль обошёлся в 500 долларов, это, тем не менее, всё равно небольшая цена как для такого авто.

BMW 740 за 325 долларов Скриншот видео

У купленной за "минимальную" цену BMW откровенно удручающее состояние ходовой (в частности, двигатель и трансмиссия нуждаются в ремонте, течёт масло, антифриз), зато кузов пребывает в неплохом состоянии (есть небольшие царапины и сколы). Также есть ряд проблем с электроникой (в частности, не работают электростеклоподъемники) и некоторыми механическими переключателями в салоне.

BMW 740 за 325 долларов Скриншот видео

BMW 740 за 325 долларов Скриншот видео

В целом же, как отмечает блогер, эта "семёрка" является удачным приобретением: она требует ремонта, однако, все выявленные проблемы решаемы. Седану уже нашли место в гараже –вскоре его ждёт восстановление.

BMW 740 за 325 долларов Скриншот видео

Более подробно с BMW 7 за 325 долларов можно ознакомиться в видео:

Напомним, ранее OBOZREVATEL отыскал самый дешевый Lanos, который есть на рынке – хетчбэк за 350 евро.

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