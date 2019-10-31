BMW 5 Series 2021 засветился на тестах: подробности и фото

Обновленный BMW 5 Series проходит дорожные испытания на знаменитой гоночной трассе в Германии.

Об этом сообщает портал Motor1. Обновленная BMW 5 Series проходит активную фазу тестов. Несколько машин уже были замечены на дорогах Баварии, но на новых фото из Нюрбургринга оказались совершенно иные прототипы (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца).

BMW 5 Series 2021 motot1.com

На фото универсала 5 Series Touring можно оценить новую светотехнику с иным рисунком светодиодных огней дневного света. Важно также отметить, что обновленная версия не получит увеличенную облицовку радиатора.

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

Второй тестовый автомобиль в кузове седан получил колесные диски увеличенного диаметра и открывает взору массивные тормозные суппорты. Не позволяйте логотипам "M" обмануть вас, это не будущая модель M5, а, скорее всего, более мощная версия M550d с дизельным двигателем, в пакете M Performance.

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

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Говоря о двигателях, фейслифтинговая "5-я Серия", как ожидается, получит один новый гибридный вариант. Предварительно названный 545e xDrive, он получит силовую установку типа plug-in, которая уже знакома по версии 745e xDrive iPerformance. Таким образом, под капотом "пропишется" проверенная 3,0-литровая турбо-шестерка в паре с электродвигателем. Предполагается, что BMW 5 Series PHEV будет иметь в своем арсенале около 375 лошадиных сил (280 кВт). Дебют обновленной "пятерки" ожидается во второй половине 2020 года.

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, рекламный ролик новой BMW снимали в Киеве.

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