BMW упала с высоты 16 метров: что с ней стало
Курьезный случай произошел в аэропорту Дюссельдорфа. С многоуровнего паркинга упал седан BMW 5-Series. Машина превратилась в груду металла, а вот водитель, что удивительно остался жив и даже стал на ноги.
Сайт rp-online.de пишет, что машина рухнула с высоты не менее 16 метров, предварительно пробив металлическое заграждение, установленное на стоянке. Водитель пытался скрыться от полиции (погоня началась еще на шоссе и автомобилист никак не хотел сдаваться), но в один момент не справился с управлением и попал в жесткое ДТП.
В результате инцидента автомобиль оказался разрушенным. При этом когда на место происшествия прибыла полиция, 33-летний водитель водитель начал убегать, но в конечном счете сдался. Правоохранители подозревают, что он был пьян.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что старый Ford уничтожил в аварии современный кроссовер BMW, при этом сам толком не пострадал.