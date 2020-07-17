BMW упала с высоты 16 метров: что с ней стало

Курьезный случай произошел в аэропорту Дюссельдорфа. С многоуровнего паркинга упал седан BMW 5-Series. Машина превратилась в груду металла, а вот водитель, что удивительно остался жив и даже стал на ноги.

Сайт rp-online.de пишет, что машина рухнула с высоты не менее 16 метров, предварительно пробив металлическое заграждение, установленное на стоянке. Водитель пытался скрыться от полиции (погоня началась еще на шоссе и автомобилист никак не хотел сдаваться), но в один момент не справился с управлением и попал в жесткое ДТП.

Последствия падения BMW с 16 метров. Фото: Polizei NRW Düsseldorf, Facebook

В результате инцидента автомобиль оказался разрушенным. При этом когда на место происшествия прибыла полиция, 33-летний водитель водитель начал убегать, но в конечном счете сдался. Правоохранители подозревают, что он был пьян.

Последствия падения BMW с 16 метров. Скриншот видео

Последствия падения BMW с 16 метров. Скриншот видео

Последствия падения BMW с 16 метров. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что старый Ford уничтожил в аварии современный кроссовер BMW, при этом сам толком не пострадал.