BMW 4 Series проходит финальные тесты

Компания BMW заканчивает серию дорожных испытаний нового купе BMW 4-Series.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Немецкие инженеры вносят последние изменения в настройку новинки, которая совсем скоро будет представлена общественности. Тесты модели проходят в Германии в фирменном R&D-центре в Мюнхене.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

После зимней серии тестов в Швеции, на полигоне Miramas во Франции и любимом всеми производителями немецком Нюрбургринге, прототипы вернулись в Баварию.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

В компании обещают, что шасси 4 Series Coupe имеет совершенно индивидуальные настройки, а главный акцент сделан на "волнующих драйверских способностях".

По сравнению с родственным седаном 3 Серии, новое купе имеет лучший коэффициент аэродинамического сопротивления, на 57 мм ниже и имеет на 21 мм более низкий центр тяжести. Кроме того, автомобиль имеет увеличенный угол развала передних колес и более широкую заднюю колею (+23 мм). За счет всех этих изменений 4 Series Coupe создатели обещают значительно улучшенную управляемость, в том числе в скоростных поворотах.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Создатели новинки обещают высокий уровень комфорта в условиях повседневной эксплуатации благодаря новой пружинной передней подвеске и "пятирычажке" сзади. Конструкция кузова была усилена, что также должно положительно сказаться на управляемости.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Для топ-версии M440i xDrive Coupe будет предложен турбированный 3-литровый рядный 6-цилиндровый мотор мощностью 374 л.с. Этот силовой агрегат использует гибридную технологию на 48 В, стартер-генератор и дополнительную АКБ.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Электромотор обеспечивает до 11 л.с. при интенсивном разгоне. Реализовать потенциал мощного мотора помогает 8-ступенчатая коробка передач Steptronic Sport и система полного привода xDrive. Кроме того, в арсенале M440i xDrive Coupe присутствуют спортивный дифференциал и тормоза от M Sport, а также 18-дюймовые легкосплавные диски M.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания BMW показала новый седан 5 Серии.