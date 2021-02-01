BMW 4-Series получила версию с трехлитровым турбодизелем

BMW расширила моторную гамму модели 4-Series. В ней появились версии с рядным турбодизелем 3.0 B57 – линейку дополнили модификациями 430d xDrive и M440d xDrive.

Версия 430d xDrive (286 сил, 650 Нм) расходует в смешанном цикле 5,2-5,9 литра топлива на 100 километров пробега и способна разогнаться до 100 км/ч за 5,1 секунды. Купе M440d xDrive (340 сил, 700 Нм) в среднем будет потреблять на пол-литра больше, но разгоняется до "сотни" на полсекунды быстрее. Об этом сообщает сайт Motor.ru.

Обе BMW 430d и BMW M440d полноприводные, а B57 сочетается только с 8-скоростным "автоматом" и 48-вольтовым стартер-генератором, который добавляет на разгоне дополнительные 11 лошадиных сил.

В Германии BMW уже принимает заказы на новые версии 4-Series. Купе 430d xDrive стоит от 57,6 тысячи евро, M440d xDrive – от 67,8 тысячи евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, BMW анонсировала 5 новых версий популярных моделей 3-й и 5-й серии. В марте компания предложит своим поклонникам четыре PHEV-гибрида на базе моделей 3 Series и пять – в семействе BMW 5 Series. Таким образом портфолио гибридов составит 15 моделей BMW и одну Mini, а к 2023 году в компании намерены довести их количество до 25.