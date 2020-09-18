Блогеры поделились впечатлениями о Renault Arkana украинской сборки

На этой неделе состоялась презентация одной из самых интересных новинок отечественного автомобильного рынка – кроссовера Renault Arkana. В первую очередь, эта модель примечательна тем, что ее собирают в Украине на заводе ЗАЗ. В сети уже появились первые обзоры данного автомобиля.

Одними из первых тест Renault Arkana опубликовали автомобильные YouTube-канал ТопЖыр и InfoCar. ТопЖыр выпустил блиц-тест в числе первых, InfoCar в свою очередь остановился на обзоре более детально (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

"На самом деле его правильно называть ArkanA, но я уверен, что его будут называть ArkAna – точно так же, как LOgan и LogAn. Видно сходство с BMW X4, X6, Mercedes GLE Coupe, GLC Coupe. И в данном случае это очень большой комплемент этому автомобилю, потому что выглядит он самом деле куда дороже, чем стоит. Сколько он стоит? Стоит он практически от 470 000 грн. За эти деньги вы получаете 1.6, 114 сил, 5-ступенчатую "механику" и передний привод", – отмечают в ТопЖыр.

А вот на тесте у блогеров был более дорогой вариант – с 1,3-литровым турбомотором на 150 сил, вариатором и полным приводом. Всего же Renault Arkana на украинском рынке представлена в 5 модификациях и 4 комплектациях.

"Это очень непростая Аркана. Она разработана и произведена на французском заводе Рено в России и уже собрана – внимание – у нас, в Запорожье. Чем это грозит и станет ли Аркана в Украине популярна как у себя на родине? Что это в итоге за машина? Рено, ВАЗ, Дачия или уже ЗАЗ? Сколько она стоит и стоит ли она того? Как быстро ее разгоняет мотор от Мерседес и японская "коробка", и справляются ли здесь с задачей тормоза от АвтоВАЗ? Почему новую машину можно принять за "биток", подойдет ли она для больших людей и семей и правда ли может стать альтернативой Дастеру", – задаются в свою очередь вопросами в InfoCar.

Более подробно о спецификациях автомобиля, какое впечатление оставляет езда и что это вообще за автомобиль, можно узнать в видео ниже.

Тест-драйв Renault Arkana от ТопЖыр:

Тест-драйв Renault Arkana от InfoCar:

Ранее OBOZREVATEL назвал полный прайс-лист на Renault Arkana.