Блогеры нашли партию идеальных Mercedes W140: машины будут уничтожены

Российские блогеры обнаружили в своей стране парковку с несколькими Mercedes W140 в "идеале". У этих машин, по сути, нет владельцев, при этом спасти седаны тоже не получится – из-за того, что они служат "донорами" для других экземпляров аналогичной модели.

Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал ПриветТачка. Как отмечают авторы ролика, "Мерседесы" были завезены в Россию из Японии сугубо под запчасти: к сожалению, растаможка таких авто ( W140 S600/S500) стоит космических денег из-за больших моторов и возраста самих машин, поэтому ставить на учет их просто невыгодно. Даже несмотря на то, что пребывают "Мерсы" в хорошем состоянии, а некоторые – даже в отличном.

Найденные машины удивляют состоянием. Скриншот видео

Интересно, что в Японии достаточно много старых леворульных Mercedes-Benz (W140, которые показаны в этом видео, также имеют левое расположение руля). В свое время обеспеченные японцы активно покупали такие машины для своих коллекций и лишь изредка на них ездили. Именно поэтому большая часть таких "немцев" хорошо сохранились до наших дней. Теперь же за "Мерседесами" из Японии охотятся коллекционеры – для них эти машины представляют огромную ценность.

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