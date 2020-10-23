Блогеру предложили арендовать подержанное авто за $66 000 в месяц

Гиперкар Bugatti Chiron, который стоит 3,5 млн долларов, можно не только купить, но и арендовать. Популярный американский блогер посетил в США один из шоу-румов по продаже суперкаров, и выяснил, на каких условиях один из самых дорогих автомобилей в мире можно взять на прокат.

Как рассказал ведущий YouTube-канала DragTmes Брукс Вайсблат, автомобиль, который он пришел оценить, находится в у дилера Lamborghini Broward во Флориде. Однако это был не новый, а подержанный "Широн" – экземпляр с пробегом почти 2 000 км, полная стоимость которого составляла 3,3 млн долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В аренду же машину предложили на следующих условиях: ее можно взять в лизинг сроком на два или три года. В первом случае ежемесячный платеж составляет 65 950 долларов, во втором – 52 196 долларов. Дилер также предоставляет на весь срок гарантию на автомобиль, однако есть условие – нельзя проезжать больше 4000 км в год. То есть, в месяц "владелец" имеет право накатывать лишь по 335 км.

Общая же сумма выплаты за весь срок аренды в таком случае составит 1,9 млн долларов. После окончания договора Bugatti Chiron можно выкупить, доплатив остальные 1,4 млн долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что всю первую партию электромобилей Hummer раскупили всего за час. Каждая машина стоила почти 113 тыс. долларов.