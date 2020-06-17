Блогер показал редчайший украинский автобус ЛАЗ-42021. Модель находилась в производстве до 1993 года. Всего создали около 7500 экземпляров.

Как сообщает Carakoom, до сегодняшних дней уцелело мало таких автобусов. Конструктивно транспортное средство соответствовало городскому автобусу ЛАЗ-4202 и представляло собой его модификацию, но ЛАЗ-42021 был комфортнее и предназначался для междугородних перевозок.

Автобус ЛАЗ-42021 отличался от ЛАЗ-4202 и предназначался для междугородних перевозок carakoom.com

В движение украинский автобус приводил дизельный двигатель КАМАЗ мощностью 180 л.с. Мотор работал в паре с 5-ступенчатой механической КПП.

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Дизайн соответствовал общим стандартам для автобусов СССР – их разрабатывали именно на львовском предприятии, которое в советский период было главным производителем таких транспортных средств.

Салон ЛАЗ-42021 carakoom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал об автобусах ЛАЗ, которые обнаружили в США.