Блогер нашел гараж мечты с четырьмя десятками культовых Mercedes и BMW

Виталий Сазонов Новости 10:32, 27.10.2020 Обновлено: 10:46, 27.10.2020

В сети появилось видео впечатляющей коллекции Mercedes и BMW, которую обнаружили в США. Автомобильный фанат собрал настоящий гараж мечты – под одной крышей одновременно пребывают почти сорок экземпляров знаменитой немецкой классики.

Как следует из видео, опубликованного ютубером Sasha Voodoo live, гараж мечты находится в штате Нью-Джерси. Его владелец – россиянин, давно эмигрировавший в Штаты. Автопарк мужчины насчитывает более 35 машин, в основном это модели марок Mercedes-Benz и BMW, хотя нашлось место и автомобилям некоторых других брендов – например, Lexus и Lotus (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Гараж мечты в США: в нем собрано более 35 классических моделей Mercedes и BMW
Скриншот видео

По словам владельца, он постоянно пополняет свою коллекцию – даже сейчас занимается активным поиском новых авто. В своем гараже поклонник Mercedes и BMW оставляет только самые красивые экземпляры, а те машины, которые оказываются ему не по душе, впоследствии перепродает.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине засветился Porsche за 1 млн долларов. Это один из 1 270 уникальных экземпляров, которые немецкий автопроизводитель выпустил в начале "нулевых".

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