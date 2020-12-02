Блогер купил за $500 "живую" BMW и почти сразу разрушил ее

Популярный ютубер и инстаграмер, британец Райан Тейлор приобрел "живую" BMW за 500 долларов для активных развлечений с друзьями. После непродолжительных издевательств на машиной блогер избавился от "баварца", за что, впрочем, позднее угодил в тюрьму.

Как следует из ролика, опубликованного на YouTube-канале Ryan Taylor, блогер и его приятели отправились в Испанию, где купили старую BMW 3-Серии, после чего принялись делать с ней все, что им приходило в голову – "убивать" машину на бездорожье, прыгать по ней, бить камнями кузов и разбивать стекла. Под конец своих забав парни уже не знали, каким еще испытаниям можно было подвергнуть подержанное купе, поэтому сбросили его в реку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Блогер купил BMW E46 и после забав сбросил ее в реку Скриншот видео

Однако самым неожиданным оказался финал истории: полиция нашла брошенный автомобиль, вышла на Тейлора и арестовала его – блогера обвинили в создании угрозе безопасности и окружающей среде. Очевидно, теперь ему придется заплатить крупный штраф.

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