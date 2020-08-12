Блогер хочет спасти Ferrari, которая провела под водой 26 лет

Ferrari Mondial не пользуется большой популярностью среди фанатов культовой итальянской марки, но одна модель, которая находится в Нидерландах, привлекла к себе большое внимание.

Речь идет о спорткаре с довольно необычной и драматичной историей: в 1994 году автомобиль стал жертвой угонщика, который не смог уйти от погони и утопил "породистого жеребца". На протяжении последних 26 лет Мондиаль находился в воде, но совсем недавно его нашли (причем совершенно случайно) и вытащили на поверхность, о чем сразу же узнал YouTube-блогер Ratarossa. Этот ютубер является страстным любителем автомобилей марки Ferrari и делает всё, чтобы каждый экземпляр этого бренда остался в живых. Не намерен он отказываться и от спасения этого Ferrari Mondial 1987 года выпуска.

Ferrari, которая 26 лет провела под водой. Фото: cars.com

Разумеется, рабочее состоянию автомобилю уже не вернуть – к сожалению, вода нанесла непоправимый ущерб. Тем не менее, есть другие варианты применения утопленного Феррари, например, разместить его в аквариуме с акулами и рыбками или же сделать машину экспонатом в музее. Также блогер готов выслушать другие предложения касательного того, как можно "вернуть к жизни" этот Мондиаль.

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