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Блогер хочет спасти Ferrari, которая провела под водой 26 лет

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
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Блогер хочет спасти Ferrari, которая провела под водой 26 лет

Блогер хочет спасти Ferrari, которая провела под водой 26 лет.

Ferrari Mondial не пользуется большой популярностью среди фанатов культовой итальянской марки, но одна модель, которая находится в Нидерландах, привлекла к себе большое внимание.

Речь идет о спорткаре с довольно необычной и драматичной историей: в 1994 году автомобиль стал жертвой угонщика, который не смог уйти от погони и утопил "породистого жеребца". На протяжении последних 26 лет Мондиаль находился в воде, но совсем недавно его нашли (причем совершенно случайно) и вытащили на поверхность, о чем сразу же узнал YouTube-блогер Ratarossa. Этот ютубер является страстным любителем автомобилей марки Ferrari и делает всё, чтобы каждый экземпляр этого бренда остался в живых. Не намерен он отказываться и от спасения этого Ferrari Mondial 1987 года выпуска.

Ferrari, которая 26 лет провела под водой.

Ferrari, которая 26 лет провела под водой. Фото: cars.com

Разумеется, рабочее состоянию автомобилю уже не вернуть – к сожалению, вода нанесла непоправимый ущерб. Тем не менее, есть другие варианты применения утопленного Феррари, например, разместить его в аквариуме с акулами и рыбками или же сделать машину экспонатом в музее. Также блогер готов выслушать другие предложения касательного того, как можно "вернуть к жизни" этот Мондиаль.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что за 4 года седан Alfa Romeo Giulia проехал 400 000 км без каких-либо поломок.

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