Конфликт водителя и тракториста на дороге обернулся предсказуемым финалом

В сети появилось видео "битвы", которая разгорелась между двумя водителями – универсала Mercedes E-Class и трактора. Финалом этого противостояния стало ДТП, в котором больше всего пострадал зачинщик конфликта.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал KOŁKOWSKY J. Как следует из описания, битва между двумя "пилотам" разгорелась на одной из трасс в Польше (она произошла еще в прошлом месяце, но в СМИ обратили внимание на видео только сейчас). Началось все с того, что трактор ехал по шоссе с очень медленной скоростью, и это разозлило "пилота" Mercedes. Как только ему удалось обогнать сельскохозяйственную технику, "петролхед" решил проучить тракториста, но это оказалось плохой идеей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Mercedes несколько раз резко тормозил перед трактором Скриншот видео

Водитель Е-Класс применил стандартную тактику учителей на дорогах: сначала резко разгонялся, а потом резко тормозил перед многотонной машиной. В конечном счете это привело к тому, что трактор въехал в заднюю часть универсала.

В итоге, "Мерседес" остался со смятой кормой, а трактор фактически не пострадал. К счастью, водитель спецтехники всё зафиксировал на камеру.

Как ранее писал OBOZREVATEL: