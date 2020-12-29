Впервые в истории Tesla Model S станет бензиновым автомобилем

Многие энтузиасты переделывают бензиновые модели в электромобили, однако один из американских блогеров решил пойти по обратному пути. Его задумкой стала Tesla Model S с V8 под капотом.

Необычный проект хочет воплотить в жизнь автор YouTube-канала Rich Rebuilds. Как следует из видео, донорам для него станет электокар Тесла, который побывал в ДТП – найти подходящую "Теслу" без двигателя оказалось непростым делом. Поэтому блогер отправился на одну из свалок, и купил битую, уже частично разукомплектованную Model S (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Теперь электрический лифтбэк ждет процесс ремонта и переделка в бензиновую машину. В Tesla Model S 75 D установят 6,2-литровый двигатель V8 LS3 от Chevrolet Camaro предыдущего, пятого поколения. На выходе автомобиль должен получиться гораздо мощнее: так, если в стоке c родной силовой установкой он выдавал 382 л.с., то с новым бензиновым мотором его отдача составит 426 лошадиных сил. С другой стороны, крутящий момент окажется меньше: у "шевролетовского" V8 он составляет 575 Нм, тогда как у родных агрегатов "Тесла" – 659 Нм.

Каким будет результат переоснащения, ютубер обещает рассказать в следующих роликах.

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