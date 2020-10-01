Битое авто из США продавали 64 раза в течение года

Битый кроссовер Volvo XC90 побил своеобразный рекорд: в течение года на американских аукционах его продавали 64 раза. Ударенный в заднюю часть автомобиль 2018 года выпуска долго не хотели отдавать за "копейки", но в конечном счете владелец сдался. При этом машина постоянно оказывалась в руках у перекупщиков.

Как пишет Auto24, машина впервые появилась на торгах в октябре 2019 года. Изначально XC90 продали на аукционе IAAI, но затем он появлялся несколько раз на площадке Copart. В процессе торгов за кроссовер давали максимум 16-18 тыс. долларов, но данная цена не устраивала нового владельца и он постоянно отклонял предложения, заново выставляя лот. Тем не менее, в конечном счете хозяин сдался, и автомобиль ушел с молотка за 17 400 долларов. Произошло это в июле 2020 года.

Однако уже в сентябре этот же Volvo снова всплыл на аукционе. На этот раз – на аукционе IAAI и уже по цене в 20 400 долларов.

Как видно, перекупщики есть не только в Украине.

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